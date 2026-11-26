Ferragamo prosegue il buyback, acquistate 30.000 azioni proprie

(Teleborsa) - Ferragamo ha comunicato di aver acquistato, nel periodo compreso tra il 17 e il 25 novembre 2026, complessivamente 30.000 azioni proprie, pari allo 0,02% del capitale sociale, a un prezzo medio unitario di 6,19 euro, per un controvalore pari a 185.660,85 euro.



Le operazioni rientrano nel programma autorizzato dall'assemblea del 23 aprile 2026.



A seguito degli acquisti, la maison fiorentina del lusso detiene 4.628.647 azioni ordinarie proprie, pari al 2,74% del capitale sociale.







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(Foto: © theyok/123RF)

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