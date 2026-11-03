Ferragamo, buyback di 221.780 azioni tra il 26 ottobre e il 2 novembre

(Teleborsa) - Salvatore Ferragamo ha comunicato di aver acquistato, dal 26 ottobre al 2 novembre 2026, un totale di 221.780 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,13% del capitale sociale, a un prezzo medio unitario di 6,34 euro, per un controvalore complessivo di 1.405.402,13 euro.



Gli acquisti rientrano nel programma autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti il 23 aprile 2026, il cui avvio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 maggio 2026.



A seguito delle operazioni, la società detiene 4.598.647 azioni proprie, pari al 2,72% del capitale sociale.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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