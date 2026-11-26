Francoforte: andamento rialzista per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore tedesco di camion e autobus , con una variazione percentuale del 3,16%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Daimler Truck Holding rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo di Daimler Truck Holding rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 42,4 Euro, mentre i supporti sono stimati a 41,71. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 43,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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