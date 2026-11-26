Francoforte: rally per Infineon

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia hi-tech tedesca , che tratta in rialzo del 4,45%.



Lo scenario su base settimanale di Infineon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico del produttore di chip suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 42,2 Euro con tetto rappresentato dall'area 43,41. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 41,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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