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Francoforte: si concentrano le vendite su Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Infineon
Pressione sulla compagnia hi-tech tedesca, che tratta con una perdita del 2,88%.
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