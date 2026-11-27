Milano
9:40
49.117
+1,56%
Nasdaq
25-nov
26.047
0,00%
Dow Jones
25-nov
50.183
0,00%
Londra
9:40
10.681
+0,67%
Francoforte
9:38
25.420
+0,81%
Venerdì 27 Novembre 2026, ore 09.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ A Francoforte corre Infineon
A Francoforte corre Infineon
Migliori e peggiori
,
In breve
27 novembre 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Seduta decisamente positiva per la
compagnia hi-tech tedesca
, che tratta in rialzo del 4,21%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: andamento rialzista per Infineon
Francoforte: performance negativa per Infineon
Francoforte: performance negativa per Infineon
Francoforte: rally per Infineon
Titoli e Indici
Infineon Technologies
+4,36%
Altre notizie
Francoforte: senza freni Infineon
Francoforte: perdite consistenti per Infineon
Francoforte: si concentrano le vendite su Infineon
Francoforte: si concentrano le vendite su Infineon
Francoforte: andamento negativo per Infineon
Francoforte: brillante l'andamento di Infineon
Guide
Spread BTP-Bund: quali sono i fattori che influenzano il differenziale
Lo spread BTP-Bund misura la differenza tra i rendimenti dei titoli di Stato decennali italiani e tedeschi. Il confronto viene spesso utilizzato per osservare come cambia la valutazione relativa del...
leggi tutto