Milano
13:30
47.698
-0,88%
Nasdaq
24-nov
26.214
0,00%
Dow Jones
24-nov
50.019
+0,85%
Londra
13:30
10.460
-0,07%
Francoforte
13:30
24.912
-0,42%
Mercoledì 25 Novembre 2026, ore 13.47
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: si concentrano le vendite su Infineon
Francoforte: si concentrano le vendite su Infineon
Migliori e peggiori
,
In breve
25 novembre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Pressione sulla
compagnia hi-tech tedesca
, che tratta con una perdita del 3,76%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: si concentrano le vendite su Infineon
Francoforte: andamento rialzista per Infineon
Francoforte: performance negativa per Infineon
Francoforte: senza freni Infineon
Titoli e Indici
Infineon Technologies
-3,89%
Altre notizie
Francoforte: performance negativa per Infineon
Francoforte: rally per Infineon
Francoforte: perdite consistenti per Infineon
Francoforte: andamento negativo per Infineon
Francoforte: brillante l'andamento di Infineon
Francoforte: in calo Infineon
Guide
Spionaggio industriale: 9 casi storici, dalla seta cinese ai segreti dell'intelligenza artificiale
Lo scandalo che ha coinvolto NVIDIA nel novembre 2026 ha riportato l'attenzione su una pratica antica quanto la competizione economica: lo spionaggio industriale.
leggi tutto