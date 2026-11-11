Milano 11:52
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Londra 11:52
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Francoforte 11:52
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Francoforte: senza freni Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: senza freni Infineon
Seduta decisamente positiva per la compagnia hi-tech tedesca, che tratta in rialzo del 6,14%.
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