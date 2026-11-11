Milano
11:52
51.792
+0,07%
Nasdaq
10-nov
27.741
0,00%
Dow Jones
10-nov
52.232
-0,30%
Londra
11:52
10.797
+0,42%
Francoforte
11:52
26.547
+0,76%
Mercoledì 11 Novembre 2026, ore 12.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: senza freni Infineon
Francoforte: senza freni Infineon
Migliori e peggiori
,
In breve
11 novembre 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Seduta decisamente positiva per la
compagnia hi-tech tedesca
, che tratta in rialzo del 6,14%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: calo per Infineon
Francoforte: in calo Infineon
Francoforte: rally per Infineon
Francoforte: brillante l'andamento di Infineon
Titoli e Indici
Infineon Technologies
+7,14%
Altre notizie
Francoforte: andamento rialzista per Infineon
Francoforte: perdite consistenti per Infineon
Francoforte: andamento sostenuto per Infineon
Si muove in ribasso Infineon a Francoforte
Francoforte: in calo Infineon
Francoforte: scambi al rialzo per Infineon
Guide
MiCA, revisione UE 2026: cosa potrebbe cambiare per crypto, stablecoin, DeFi ed exchange
La revisione europea di MiCA potrebbe ampliare e chiarire le regole applicate al mercato delle cripto-attività, soprattutto nei settori che si sono sviluppati rapidamente dopo l’approvazione del...
leggi tutto