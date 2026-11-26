Gas, indice IGI in forte ribasso a 91,76 euro/Mwh

(Teleborsa) - Il valore dell'indice Igi, Italian Gas Index, per il 26 novembre è pari a 91,76 euro/Mwh, in ribasso rispetto al 25 novembre attestatosi a 96,00 euro/Mwh.



L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - GME, "fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura".

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