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GME, indice IGI cala a 85,80 euro/Mwh

Energia, Finanza
GME, indice IGI cala a 85,80 euro/Mwh
(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 10 novembre è pari a 85,80 €/MWh, in ribasso rispetto al 9 novembre attestatosi a 89,46 €/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
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