GME, indice IGI cala a 103,20 euro/Mwh

(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 30 ottobre è pari a 103,20 €/MWh, in ribasso rispetto al 29 ottobre attestatosi a 106,02 €/MWh.



L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.







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