(Teleborsa) - Chiusura in ottimo rialzo per le Borse europee, Piazza Affari compresa
, con il sentiment di mercato sostenuto dal chiarimento secondo cui i nuovi dazi statunitensi sulla Cina e su decine di altri Paesi sostituiranno quelli precedenti, anziché sommarsi a essi, mentre restano invariati i timori sugli investimenti legati all'intelligenza artificiale. La seduta odierna è stata contraddistinta da spunti e volumi limitati per il fatto che il mercato azionario statunitense è chiuso
per la festività del Giorno del Ringraziamento.
Sul fronte della politica monetaria, i membri del Consiglio direttivo della Banca centrale europea hanno prospettato un ulteriore inasprimento
della politica monetaria in futuro, a seguito di un peggioramento delle previsioni sull'inflazione. I verbali della decisione sui tassi di interesse di ottobre - in occasione della quale i responsabili delle politiche monetarie hanno scelto di non procedere con un rialzo - hanno rivelato
che alcuni temono addirittura che la crescita dei prezzi al consumo non tornerà all'obiettivo del 2% prima del 2028.
Intanto, Pablo Hernandez de Cos si appresta a diventare presidente della BCE
. Dato che il governo olandese si è allineato al consenso degli altri partner europei - dopo aver inizialmente sostenuto un proprio candidato - i leader riuniti a Bruxelles si preparano a nominare
lo spagnolo per succedere a Christine Lagarde.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,097. Sessione debole per l'oro
, che scambia con un calo dello 0,47%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,47%. Lo Spread
migliora, toccando i +107 punti base, con un calo di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale
pari al 4,33%. Nello scenario borsistico europeo
brilla Francoforte
, con un forte incremento (+2,08%), ottima performance per Londra
, che registra un progresso dell'1,75%, e exploit di Parigi
, che mostra un rialzo dell'1,61%.
Sessione euforica per Piazza Affar
i, con il FTSE MIB
che mostra in chiusura un balzo del 2,36%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 50.990 punti. Su di giri il FTSE Italia Mid Cap
(+2,03%); come pure, effervescente il FTSE Italia Star
(+2,22%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, su di giri Stellantis
(+8,82%). Acquisti a piene mani su Prysmian
, che vanta un incremento del 6,57%. Effervescente Saipem
, con un progresso del 4,64%. Incandescente STMicroelectronics
, che vanta un incisivo incremento del 4,58%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Fiera Milano
(+4,66%), Webuild
(+4,59%), Alerion Clean Power
(+4,47%) e Maire
(+4,33%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su BF
, che ha terminato le contrattazioni a -2,04%. Soffre Juventus
, che evidenzia una perdita dell'1,89%. Tentenna NewPrinces
, che cede l'1,08%. Sostanzialmente debole TXT E-solutions
, che registra una flessione dello 0,82%.