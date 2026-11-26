Londra: Endeavour Mining, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,27%.
Lo scenario su base settimanale di Endeavour Mining rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Endeavour Mining mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32,47 sterline con area di resistenza individuata a quota 33. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 32,24.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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