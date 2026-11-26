Madrid: scambi in positivo per Unicaja Banco
(Teleborsa) - Balza in avanti l'istituto finanziario con sede in Spagna, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,62%.
La tendenza ad una settimana di Unicaja Banco è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Unicaja Banco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,192 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,228. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,178.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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