Nasce Banque Nouvant, l'ex controllata francese di MPS ceduta a J.C. Flowers

Punta sulla specialty finance

(Teleborsa) - L'ex controllata francese di Banca Monte dei Paschi di Siena , ceduta lo scorso 29 maggio al fondo J.C. Flowers & Co., cambia nome e diventa Banque Nouvant. La banca, nata nel 1969, presenta la nuova identità come istituto francese indipendente e specializzato, con l'ambizione di diventare un operatore europeo di riferimento in alcuni segmenti della specialty finance.



Il modello si concentra su tre attività. La prima è il supporto agli amministratori di condominio e di immobili, con conti, libretti di risparmio per lavori, finanziamenti per ristrutturazioni e riqualificazione energetica e garanzie finanziarie. La seconda è la "mobilizzazione del patrimonio", con finanziamenti da 100.000 euro a 5 milioni a privati e società patrimoniali, garantiti da ipoteca di primo grado. La terza è il factoring per micro, piccole e medie imprese, che sarà avviato progressivamente.



A fine 2025 la banca contava circa 24.000 clienti, oltre 900 milioni di euro di depositi, circa 1,06 miliardi di attivi e un CET1 ratio del 53,7%. Ha agenzie in dieci città francesi, tra cui Parigi, Lione, Marsiglia e Nizza. Tra i clienti ci sono circa 650 amministratori di condominio e di immobili, che gestiscono 15.200 condomini.



"Con Banque Nouvant non ripartiamo da zero. Partiamo da ciò che sappiamo fare: team che conoscono i propri clienti, i propri mercati e le proprie attività. Oggi siamo una banca indipendente a tutti gli effetti. Abbiamo la libertà di scegliere le nostre specializzazioni e di costruire una banca a nostra immagine. Il nostro ruolo è semplice: accelerare i progetti dei nostri clienti", ha dichiarato il direttore generale Michele Antognoli.

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