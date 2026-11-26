OPAS MPS, le adesioni aumentano allo 0,3%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria lanciata da Intesa Sanpaolo su Banca Monte dei Paschi di Siena , risulta che oggi, 26 novembre, sono state presentate 4.256.355 richieste. In totale, le adesioni salgono a quota 9.116.334, pari allo 0,3001% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPAS è iniziata il 24 novembre 2026 e si concluderà il 22 gennaio 2027. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie MPS acquistate sul mercato nei giorni 21 e 22 gennaio 2027 non potranno essere apportate in adesione.

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