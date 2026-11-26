Parigi: andamento rialzista per Thales
(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, con un rialzo del 3,38%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Thales mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,07%, rispetto a -0,21% dell'indice di Parigi).
La situazione di medio periodo di Thales resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 237 Euro. Supporto visto a quota 232,1. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 241,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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