Parigi: andamento rialzista per Thales

(Teleborsa) - Bene l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , con un rialzo del 3,38%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Thales mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,07%, rispetto a -0,21% dell' indice di Parigi ).





La situazione di medio periodo di Thales resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 237 Euro. Supporto visto a quota 232,1. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 241,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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