Parigi: balza in avanti Thales

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,14%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Thales rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di breve periodo di Thales sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 240,4 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 236,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 244,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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