Parigi: scambi in positivo per Bouygues
(Teleborsa) - Avanza il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, che guadagna bene, con una variazione dell'1,88%.
Lo scenario su base settimanale di Bouygues rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Bouygues. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Bouygues evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 43,07 Euro. Primo supporto a 42,55. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 42,25.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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