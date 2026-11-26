Parigi: scambi in positivo per Bouygues

(Teleborsa) - Avanza il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni , che guadagna bene, con una variazione dell'1,88%.



Lo scenario su base settimanale di Bouygues rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Bouygues . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Bouygues evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 43,07 Euro. Primo supporto a 42,55. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 42,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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