Parigi: balza in avanti Bouygues

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,03%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bouygues rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Bouygues sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 43,91 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 43,45. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 44,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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