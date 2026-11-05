Bouygues, prevale lo scenario rialzista a Parigi

(Teleborsa) - Grande giornata per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,88%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Bouygues mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,13%, rispetto a +4,83% dell' indice di Parigi ).





Le implicazioni di breve periodo di Bouygues sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 44,18 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 42,77. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 45,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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