Parigi: scambi al rialzo per Bouygues
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, che avanza bene del 2,17%.
La tendenza ad una settimana di Bouygues è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 41,28 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 42,31. L'indebolimento di Bouygues è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 40,64.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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