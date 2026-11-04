Parigi: scambi al rialzo per Bouygues

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni , che avanza bene del 2,17%.



La tendenza ad una settimana di Bouygues è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 41,28 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 42,31. L'indebolimento di Bouygues è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 40,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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