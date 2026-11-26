Piano Casa, Salvini: prime assegnazioni nella primavera 2027

(Teleborsa) - Il Piano Casa illustrato questa mattina dal vicepremier Matteo Salvini all'Assemblea dell'ANCI punta a rimettere in circolazione 60mila alloggi pubblici e dare risposte concrete all’emergenza abitativa, in stretta collaborazione con i Comuni. Lo ha annunciato il titolare del MIT, aggiungendo che potrà essere pubblicato già dalla prossima settimana, una volta concluso l’iter presso la Corte dei conti.



Con i primi 700 milioni di euro si punta a recuperare circa 30mila alloggi pubblici, cui si aggiungono 270 milioni destinati all’edilizia residenziale sociale. L’obiettivo è avviare i cantieri e assegnare le prime abitazioni già nella primavera del 2027, a partire dai Comuni pronti a intervenire. Salvini ha inoltre confermato l’obiettivo di erogare entro Natale i primi contributi per il sostegno abitativo dei genitori separati.



A margine del suo intervento, Salvini ha visitato lo stand del MIT, presente anche quest’anno all’Assemblea, in programma dal 25 al 27 novembre. Lo stand riprende il concept di una lettera aperta al Paese, proponendosi come spazio di dialogo con gli amministratori locali sui principali dossier del dicastero: dal Piano Casa alle grandi opere, dalle smart road alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile.

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