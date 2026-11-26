Piazza Affari: andamento sostenuto per Mediobanca

(Teleborsa) - Avanza l' istituto di piazzetta Cuccia , che guadagna bene, con una variazione del 2,81%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mediobanca rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di breve periodo della banca d'affari italiana evidenzia un declino dei corsi verso area 25,5 Euro con prima area di resistenza vista a 25,77. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 25,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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