Piazza Affari: andamento rialzista per Mediobanca

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' istituto di piazzetta Cuccia , in guadagno del 2,29% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mediobanca più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 26,94 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 27,33. L'indebolimento della banca d'affari italiana è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 26,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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