Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Fiera Milano

(Teleborsa) - Rialzo marcato per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che tratta in utile del 2,91% sui valori precedenti.



L'andamento di Fiera Milano nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Fiera Milano , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 6,963 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 7,123 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 6,857.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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