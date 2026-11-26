Piazza Affari: risultato positivo per Banco Desio
(Teleborsa) - Scambia in profit la banca con sede a Desio, che lievita del 2,93%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco Desio, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'istituto di credito tricolore, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 16,03 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 16,19. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 15,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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