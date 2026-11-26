Piazza Affari: risultato positivo per Banco Desio

(Teleborsa) - Scambia in profit la banca con sede a Desio , che lievita del 2,93%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco Desio , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l' istituto di credito tricolore , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 16,03 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 16,19. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 15,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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