Piazza Affari: risultato positivo per Interpump

(Teleborsa) - Bene il costruttore di pompe ad alta pressione , con un rialzo del 3,38%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Interpump più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo della società industriale evidenzia un declino dei corsi verso area 37,47 Euro con prima area di resistenza vista a 38,21. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 36,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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