Piazza Affari: andamento sostenuto per Interpump
(Teleborsa) - Bene il costruttore di pompe ad alta pressione, con un rialzo del 2,70%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Interpump più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 36,79 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 37,49. Il peggioramento della società industriale è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 36,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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