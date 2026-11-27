Piazza Affari: balza in avanti Interpump

(Teleborsa) - Seduta positiva per il costruttore di pompe ad alta pressione , che avanza bene del 2,36%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Interpump rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo della società industriale mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 39,27 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 38,59. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 39,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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