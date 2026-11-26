Piazza Affari: scambi al rialzo per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso creditizio , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,78%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Intesa Sanpaolo rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario dell' istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 5,631 Euro. Prima resistenza a 5,663. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 5,613.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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