Province: ok a riforma Testo Unico, torna elezione diretta

(Teleborsa) - Semaforo verde del Consiglio dei ministri alla riforma del Testo unico degli enti locali che reintroduce, tra l’altro, l’elezione diretta per i presidenti di Provincia.



Province: ok a riforma Testo Unico





"C’è il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega per la revisione del Tuel che prevede la riforma delle province, confermando così l’impegno del governo a ripristinare un ente fondamentale per garantire al meglio i servizi pubblici ai cittadini e riportando il potere decisionale ai cittadini attraverso l’elezione diretta del presidente e del Consiglio", sottolinea il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, che commenta l'ok soddisfatto.



"Ridare dignità a questa istituzione, anche attraverso l’attribuzione di funzioni adeguate e relative risorse - aggiunge -, è una risposta alle esigenze dei cittadini che chiedono ad esempio strade senza buche e scuole con adeguata manutenzione, insieme a tutti quei servizi pubblici essenziali che accomunano i Comuni di un intero territorio. Lo conferma anche il sondaggio svolto dall’istituto Piepoli, che vede favorevoli all’elezione diretta ben 3 italiani su 4, con un risultato netto e inequivocabile di 74% tra i cittadini e il 91% dei Sindaci". "E’ una battaglia storica della Lega, oltre che mia personale, per un’amministrazione pubblica efficiente ed efficace, nel segno dell’autonomia e della responsabilità. Sono orgoglioso di averci lavorato e auspico che il provvedimento possa ricevere lo stesso apprezzamento trasversale che ho visto quest’anno all’Assemblea di Upi, favorendo così un’intesa bipartisan per lavorare insieme al ripristino delle province il prima possibile", conclude Calderoli.



torna elezione diretta



“Reintrodurre l’elezione diretta di presidenti delle Province e consigli provinciali da parte dei cittadini è un importante segnale di ritorno alla democrazia e di attenzione all’efficienza dei servizi, a partire dalla gestione e dalla manutenzione di scuole e strade, nel segno dell’autonomia. Una vittoria della Lega, che da anni, anche in solitudine, porta avanti questa battaglia per rimediare ai disastri della riforma Delrio voluta da Renzi. Avanti tutta”, spiega la Lega in una nota.

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