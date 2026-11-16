Lavoro, Univendita-Confcommercio: bene il decreto sulle piattaforme digitali, accolte le nostre istanze

(Teleborsa) - "Siamo soddisfatti del risultato raggiunto e ringraziamo governo e Parlamento per la sensibilità dimostrata: la norma finale è calibrata in modo da non compromettere l’attività delle imprese della vendita diretta". Lo dice Ciro Sinatra, presidente di Univendita-Confcommercio, la maggiore associazione della vendita diretta in Italia, a seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del dlgs che recepisce la direttiva Ue a tutela dei lavoratori su piattaforme digitali.



Il testo opportunamente specifica che non rientrano nella definizione di piattaforma di lavoro digitale oggetto della riforma i prestatori di servizi per i quali l’organizzazione dell’attività svolta dai lavoratori costituisca una componente secondaria e puramente accessoria. E, come previsto dai pareri delle commissioni Lavoro di Camera e Senato, il provvedimento amplia l’esclusione anche a coloro che raggiungono l’utente finale pubblicando offerte o richieste di servizi oppure aggregando e mostrando i lavoratori disponibili in un’area specifica o infine gestendo prenotazioni e pagamenti.



Il presidente Univendita spiega poi: "Il core business delle nostre imprese rimane la vendita di beni e servizi, mentre gli strumenti digitali hanno una funzione ancillare, seppur utilissima, rispetto alla fondamentale relazione diretta tra venditore e cliente e all’altrettanto cruciale rapporto personale tra venditore e azienda. Dunque, accogliamo con soddisfazione la formulazione finale della norma – conclude Sinatra – che consente al nostro comparto di continuare a operare in tranquillità per il bene degli imprenditori, degli addetti e dei milioni di clienti che ogni giorno scelgono i nostri marchi".

Condividi

```