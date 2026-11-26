RAI – BEI: 90 milioni di euro per la riqualificazione energetica della sede storica di Viale Mazzini

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) finanzia con un prestito a lungo termine di 90 milioni di euro RAI – Radiotelevisione Italiana - per sostenere la riqualificazione e l’efficientamento energetico della storica sede di viale Mazzini a Roma. L’accordo è stato annunciato oggi da Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI, e Giampaolo Rossi, Amministratore Delegato di RAI. L’operazione contribuirà a trasformare l’edificio, realizzato negli anni Sessanta, in una sede moderna e ad alta efficienza energetica, progettata per raggiungere il livello NZEB (Nearly Zero Energy Building).



Il progetto riguarda la completa riqualificazione dell’immobile di viale Mazzini 14, edificio di circa 32.000 m² nel centro di Roma. Gli interventi prevedono il rinnovo delle facciate e degli impianti dell’edificio, mantenendone la struttura, con l’obiettivo di aumentarne significativamente l’efficienza energetica, ridurre i consumi e le emissioni e migliorare il comfort e la qualità degli spazi di lavoro. Il progetto comprende inoltre lavori di bonifica ambientale dall’amianto. I lavori sono iniziati nel 2026 e il completamento complessivo, inclusi gli interventi finali e la messa in esercizio, è previsto entro la fine del 2031.



Una volta completata, la riqualificazione dovrebbe consentire risparmi energetici superiori a 3.0 GWh all’anno. L’operazione si inserisce nella strategia della BEI per accelerare gli investimenti nell’efficienza energetica, settore fondamentale per ridurre la domanda di energia e la dipendenza dalle importazioni, contribuendo allo stesso tempo agli obiettivi climatici dell’Unione europea.



"L’efficienza energetica degli edifici è una componente essenziale della transizione energetica e della competitività europea. Con questo finanziamento sosteniamo RAI nella riqualificazione di una sede simbolica per il Paese, riducendone consumi ed emissioni e migliorandone al tempo stesso la qualità e la sostenibilità nel lungo periodo. Investire nell’efficienza significa utilizzare meglio l’energia, contenere i costi e rendere il nostro patrimonio immobiliare più moderno e resiliente", ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI.



"L’accordo con la BEI riconosce e valorizza l’impegno di Rai per la sostenibilità e l’efficienza energetica. La riqualificazione della storica sede di Viale Mazzini, all’interno di un imponente progetto di bonifica e di efficientamento energetico, consentirà da un lato di ottimizzare gli impatti ambientali e i consumi energetici e dall’altro di ridurre i costi di gestione. L’operazione ci permetterà di migliorare ulteriormente la qualità e la sostenibilità dell’infrastruttura, ottimizzando anche la struttura delle nostre fonti di finanziamento in relazione al profilo temporale dell’investimento su Viale Mazzini. Questo finanziamento, riservato a progetti di altissima qualità, è un riconoscimento dell’importante sforzo che questa Rai sta facendo per costruire un rinnovato ruolo di Servizio Pubblico", ha dichiarato Giampaolo Rossi, Amministratore Delegato di RAI.









Condividi

```