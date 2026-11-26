Technogym, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
(Teleborsa) - Brilla il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, che passa di mano con un aumento del 4,52%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Technogym mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,21%, rispetto a -1,32% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Technogym, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 15,4 Euro. Primo supporto visto a 14,96. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```