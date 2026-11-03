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Francoforte: in calo Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Infineon
Ribasso composto e controllato per la compagnia hi-tech tedesca, che presenta una flessione del 3,08% sui valori precedenti.
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