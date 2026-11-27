ABC Company, nasce Nexum dall'aggregazione tra Serinex-EVT e Kintek

Perfezionata l'operazione

(Teleborsa) - ABC Company rende noto che, tramite la controllata ABC Meccanica, di cui detiene il 64,75% del capitale e il 100% dei diritti di voto, è stato perfezionata l'aggregazione industriale tra il gruppo Serinex-EVT e il gruppo Kintek, promossa da Finint Equity for Growth, fondo gestito da Finint Investments SGR, e da Aksìa Capital V, fondo gestito da Aksìa SGR, che dà vita a Nexum, nuovo operatore italiano nel settore dell’attrezzaggio per macchine utensili e degli utensili speciali, a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive

previste.



Il nuovo gruppo si articola in due aree di specializzazione complementari, portautensili (Business Unit Toolholders) e utensili speciali (Business Unit Tools), e sulla base dei dati pro-forma 2025 ha realizzato ricavi pari a circa euro 35 milioni e un EBITDA di circa euro 9 milioni, prima delle sinergie industriali e commerciali attese dall’integrazione. Il gruppo conta complessivamente circa 220 dipendenti, 7 stabilimenti produttivi in Italia e all’estero e 3 poli logistici.



L'operazione è stata realizzata mediante il conferimento in Nexum del 100% delle partecipazioni in Serinex, EVT Tools e Kintek da parte dei veicoli facenti capo, rispettivamente, a Finint Equity for Growth (veicolo Serinex-EVT) e ad Aksìa Capital V, che detengono il 45% e il 55% del capitale di Nexum con governance paritaria. Ai medesimi veicoli partecipano anche i soci imprenditori e i manager delle società aggregate, che restano azionisti del gruppo. ABC Meccanica partecipa al veicolo Serinex-EVT al fianco di Finint Equity for Growth.



Ad esito del closing, ABC Meccanica, tramite il Veicolo Serinex-EVT, detiene indirettamente circa il 10% della Holding, mentre ABC Company, per il tramite di ABC Meccanica, ne detiene indirettamente circa il 6,5%.



Contestualmente al closing sono stati sottoscritti patti parasociali che attribuiscono ad ABC il diritto di designare un membro del consiglio di amministrazione del veicolo Serinex-EVT e un membro del consiglio di amministrazione di Nexum, assicurando ad ABC Company una partecipazione attiva nella supervisione strategica e nello sviluppo del progetto industriale.



Contestualmente al perfezionamento dell’operazione, il gruppo ha sottoscritto un contratto di finanziamento a medio-lungo termine, concesso da un pool di banche, per un importo complessivo fino a euro 36 milioni, finalizzato al rifinanziamento dell’indebitamento finanziario esistente delle società aggregate.







(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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