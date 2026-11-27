Abitare In, OPA su azioni proprie sottoscritta al 152%: riparto provvisorio al 66%

(Teleborsa) - Adesioni alte per l'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale su azioni proprie promossa da Abitare In , società milanese di sviluppo residenziale quotata su Euronext Milan. Secondo i risultati provvisori comunicati da Intermonte SIM, intermediario incaricato della raccolta delle adesioni, sono state portate in adesione 3.913.983 azioni, pari al 14,71% del capitale sociale e al 151,67% del numero massimo di azioni oggetto dell'offerta.



L'OPA, annunciata il 6 novembre e chiusa oggi dopo un periodo di adesione partito il 9 novembre, riguardava al massimo 2.580.645 azioni, pari al 9,70% del capitale. Poiché le adesioni hanno superato questo quantitativo, si applicherà il riparto pro-rata: la società acquisterà da ciascun aderente la stessa proporzione delle azioni apportate, con un coefficiente di riparto provvisorio del 65,93%.



Il corrispettivo è di 3,10 euro per azione e sarà pagato in contanti il 4 dicembre, per un controvalore complessivo massimo di circa 8 milioni di euro. Le azioni in eccedenza dopo il riparto saranno restituite agli aderenti il 1° dicembre, mentre i risultati definitivi, comprensivi del coefficiente di riparto finale, saranno comunicati entro il 30 novembre.



Al termine dell'offerta Abitare In arriverà a detenere al massimo 3.634.244 azioni proprie, pari a circa il 13,65% del capitale, includendo le 1.053.599 azioni già in portafoglio. La società ha precisato di non aver acquistato azioni proprie al di fuori dell'offerta dall'inizio del periodo di adesione.

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