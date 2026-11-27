Ambiente, ENEA: i tetti verdi contro le isole di calore urbane

(Teleborsa) - Per analizzare il microclima urbano e valutare il contributo dei tetti verdi alla mitigazione delle isole di calore in città, ENEA ha messo a punto un metodo basato sull’integrazione di dati satellitari, sistemi informativi geografici (GIS) e rilievi da drone. I ricercatori del Dipartimento ENEA di Efficienza energetica lo hanno applicato a Bolzano per studiare la risposta termica delle coperture vegetate rispetto a quella dei tetti tradizionali, ma anche l’estensione del loro effetto di raffrescamento nell’area urbana circostante. I risultati, pubblicati sulla rivista Springer Nature, mostrano l’efficacia dei tetti verdi nel contenere l’aumento delle temperature superficiali (guadagno termico pari a -1.5 °C di temperatura di superficie) nonostante il progressivo innalzamento dovuto al cambiamento climatico e indicano un effetto significativo entro 100 metri dalle coperture vegetate, con un’attenuazione progressiva tra 100 e 150 metri.



"L’integrazione tra dati geospaziali, temperature di superficie da telerilevamento satellitare e da drone consente di analizzare, a diverse scale, dalla singola struttura al contesto di quartiere e di città, la relazione tra microclima urbano e tetti verdi", spiega la ricercatrice Stefania Pace del Dipartimento ENEA di Efficienza energetica.



Per comprendere l’impatto reale delle infrastrutture verdi, le cosiddette Nature-Based Solutions (NBS), il team ENEA ha analizzato l’intera area comunale di Bolzano sovrapponendo gli strati informativi territoriali (GIS) con i dati di riflettanza termica da satellite disponibili in rete.



Oltre ai rilievi da satellite su scala urbana, l’analisi ha approfondito la risposta termica delle singole coperture vegetate anche attraverso rilievi da drone dotati di sensori termici ad alta risoluzione radiometrica e spaziale. Questo approccio permette di confrontare più in dettaglio la risposta termica delle coperture vegetate. In genere la temperatura di superficie dei tetti verdi, nelle ore di massimo irraggiamento solare, può risultare inferiore anche di oltre 10°C rispetto a quella dei tetti tradizionali.



"Il caso di Bolzano rappresenta un’opportunità per applicare questa metodologia in una città che si distingue per la diffusione dei tetti verdi e per le scelte urbanistiche orientate al contenimento del consumo di suolo. Il nostro obiettivo è quindi quello di approfondire il contributo delle coperture vegetali alla mitigazione delle isole di calore e alla capacità della città di adattarsi agli effetti del cambiamento climatico", spiega il collega di Dipartimento Vincenzo Del Fatto.



Bolzano rappresenta un caso di studio di particolare interesse sia per le caratteristiche fisiche del territorio sia per le politiche adottate in materia di sostenibilità edilizia. Se da una parte la conformazione geografica della città - incastonata tra le montagne e attraversata da fiumi - rende la gestione delle piogge e delle temperature una sfida quotidiana, dall’altra Bolzano già nel 2004 ha introdotto nel proprio regolamento edilizio l’indice R.I.E. (Riduzione dell’Impatto Edilizio), rendendo obbligatoria la realizzazione di coperture a verde per limitare la cosiddetta soil sealing (sigillatura del suolo), ovvero la copertura permanente con materiali impermeabili. La provincia autonoma di Bolzano è uno tra i più importanti laboratori di architettura sostenibile del Paese e vanta il primato nazionale per estensione di tetti verdi, oltre 1.000, tra cui quelli della Fiera di Bolzano e della filiale della Banca d’Italia. La superficie supera i 300 mila m², pari a oltre 30 ettari di verde pensile, a cui si aggiungono quasi 200 mila m² di verde su strutture interrate.



Realizzato nell’ambito del programma nazionale di Ricerca di Sistema Elettrico finanziato dal MASE, lo studio proseguirà grazie a un nuovo accordo che ENEA ha stipulato con il Comune di Bolzano, grazie al quale sarà possibile approfondire le analisi e sviluppare una metodologia scientifica potenzialmente replicabile anche in altri contesti urbani. I rilievi da drone, i dati satellitari e le analisi GIS potranno servire a definire linee guida nazionali per aiutare i comuni italiani a combattere il cambiamento climatico, le isole di calore, ridurre i consumi energetici e progettare le cosiddette ‘città-spugna’, in grado di immagazzinare la maggiore quantità possibile di acqua piovana.



(Foto: stockwerkfotodesign | 123RF)

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