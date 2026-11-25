ENEA presenta il VII Rapporto sulla Certificazione Energetica degli Edifici

(Teleborsa) - Domani, giovedì 26 novembre, a Roma, ENEA presenta il VII Rapporto annuale sulla Certificazione Energetica degli Edifici, realizzato in collaborazione con il Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente (CTI). L’evento si terrà presso Esperienza Europa David Sassoli, in piazza Venezia 6/7.



Il Rapporto, basato sugli Attestati di Prestazione Energetica (APE) registrati nel Sistema Informativo SIAPE dell’ENEA, analizza l’efficienza energetica del patrimonio edilizio italiano, offrendo una panoramica sullo stato della certificazione energetica e individuando una roadmap per migliorare la qualità degli attestati.



L’incontro rappresenta inoltre un’occasione di confronto tra istituzioni sull’utilizzo dei dati disponibili per definire strategie efficaci nel settore edilizio, in linea con gli obiettivi della Direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici (UE 2024/1275).



Per ENEA interverranno, tra gli altri, il direttore generale Gianluca Calabretta e la direttrice del Dipartimento Efficienza energetica Ilaria Bertini. La partecipazione è libera, previa registrazione e fino a esaurimento dei posti disponibili.

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