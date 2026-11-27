(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Piccolo spunto rialzista per il cambio Euro / CHF, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,35%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,9108, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,921. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,9064.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)