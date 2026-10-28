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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 27/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 27/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Giornata pressoché debole per il cambio Euro / CHF, che ha terminato in calo a 0,9226.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,9219, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,9241. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,9211.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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