Analisi Tecnica: EUR/CHF del 28/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Appiattita la performance del cambio Euro / CHF, che porta a casa un trascurabile +0,09%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,9224, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,9246. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,9214.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)