Milano 28-ott
49.824 0,00%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 28-ott
10.695 0,00%
Francoforte 28-ott
25.704 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 28/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 28/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Appiattita la performance del cambio Euro / CHF, che porta a casa un trascurabile +0,09%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,9224, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,9246. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,9214.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```