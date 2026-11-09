Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'8/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 novembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CHF, che in chiusura evidenzia un timido +0,05%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,9122 con tetto rappresentato dall'area 0,9165. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,9106.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)