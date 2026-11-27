(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un +0,05%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 175,243. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 176,633, mentre il primo supporto è stimato a 173,853.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)