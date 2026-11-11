Milano 9:05
52.156 +0,78%
Nasdaq 10-nov
27.741 0,00%
Dow Jones 10-nov
52.232 -0,30%
Londra 9:05
10.832 +0,75%
26.621 +1,04%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 10/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 10/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Modesto recupero sui valori precedenti per l'indice principale della Borsa di Parigi, che conclude in progresso dello 0,55%.

L'esame di breve periodo del CAC 40 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8.325,1 e primo supporto individuato a 8.185,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8.464,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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