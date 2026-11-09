Milano 14:56
51.243 +2,38%
Nasdaq 6-nov
26.990 +1,35%
Dow Jones 6-nov
51.286 -0,46%
Londra 14:56
10.759 +0,80%
Francoforte 14:55
26.177 +1,38%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 6/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 6/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Seduta negativa per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,81%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del CAC 40 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8.222,8. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8.037,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8.407,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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