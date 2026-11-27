(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Balza in avanti il Light Sweet Crude Oil, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,79%.
Lo scenario di medio periodo del greggio WTI ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 86,33. Supporto a 81,77. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 90,89.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)