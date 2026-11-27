Bilancio Ue, von der Leyen dopo il vertice: "Ora dobbiamo andare avanti"

Progressi sulle risorse proprie, 45 miliardi per l'Ucraina nel 2027

(Teleborsa) - "Dalle discussioni è chiaro che ora dobbiamo andare avanti" sul quadro finanziario pluriennale. Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen al termine del Consiglio europeo straordinario, ringraziando il presidente Antonio Costa per gli sforzi "per avvicinarci a un accordo".

I negoziati Sulle risorse proprie, ha spiegato, "abbiamo fatto progressi": è "un risultato dell'ultimo negoziato" e "fornisce una possibile base per generare le entrate di cui abbiamo bisogno". La tassa sui servizi digitali "raccoglie un ampio sostegno" e "vedo buone prospettive per un solido pacchetto di nuove risorse proprie".



Sul livello del bilancio, von der Leyen ha ricordato che i due precedenti negoziati hanno già portato "tagli sostanziali". "Capisco la necessità di compromessi", ha detto, ma "dobbiamo restare fedeli alle priorità che abbiamo concordato collettivamente negli ultimi anni. A ogni Consiglio europeo abbiamo chiesto più azione europea".



"Le conversazioni di oggi sono state utili. Ma c'è ancora molto lavoro davanti a noi. Ora tutti i pezzi del puzzle devono essere messi insieme. Sarà una sfida. Ma sappiamo tutti che abbiamo bisogno di un accordo, in modo che i fondi Ue possano arrivare fin dal primo giorno del prossimo bilancio", ha dichiarato.

Ucraina e Bce "La nostra strategia è chiara: diamo all'Ucraina ogni mezzo per negoziare da una posizione di forza, a partire da un sostegno finanziario e militare prevedibile", ha affermato. La Commissione ha proposto la scorsa settimana lo Strumento per il sostegno coordinato all'Ucraina, che fornirà 45 miliardi nel 2027. "Sono lieta che ci sia un ampio sostegno. Ora spetta al Consiglio finalizzare il lavoro".



Nella discussione sulle prospettive economiche della mattina, l'ultima con Christine Lagarde come presidente della Bce, von der Leyen ha ringraziato la presidente uscente "per tutto quello che ha fatto per l'Europa e per l'euro", con "una guida abile ed elegante". "Non vedo l'ora di lavorare con il successore di Christine, Pablo Hernández de Cos".

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