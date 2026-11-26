Ue, al vertice straordinario sul bilancio scontro tra Frugali e "Amici della Coesione"

Meloni: "Accordo sì, ma non a tutti i costi"

(Teleborsa) - Si apre a Bruxelles il Consiglio europeo straordinario sul quadro finanziario pluriennale 2028-2034, in una riunione che, salvo colpi di scena, non porterà a un accordo. Da una parte 17 "Amici della Coesione", dall'altra sette Frugali, con tre Paesi attendisti. L'obiettivo del presidente Antonio Costa è che il "no deal" sia tale da aprire la strada all'intesa al vertice di dicembre, prima del 2027, anno delle elezioni nei grandi Paesi.



La proposta Costa



Il nuovo "negobox", presentato sabato dopo il testo della Commissione e il tentativo fallito della presidenza irlandese, taglia di 180 miliardi (a prezzi 2025) la proposta di Ursula von der Leyen, per un totale di 1.582 miliardi. Non basta ai Frugali, guidati dalla Germania con Olanda, Belgio, Svezia, Finlandia, Danimarca e Austria, che chiederanno ulteriori tagli "per centinaia di miliardi". L'Europa "ha già abbastanza debito. Spagna, Italia e Francia lo hanno superiore al 100% del Pil", quindi "perché dovremmo creare nuovi strumenti di questo tipo?", è la linea di una fonte diplomatica.



La posizione dell'Italia



Meloni riunirà i "coesionisti" prima del summit con un messaggio: "L'Italia vuole un accordo, ma non a tutti i costi". Per il governo i costi restano troppi, anche con l'ultimo negobox. Il contributo annuo italiano salirebbe da 21,12 a 26,25 miliardi, il saldo netto peggiorerebbe di quasi tre miliardi e le allocazioni sulla coesione non migliorano. Roma condivide con Parigi i dubbi sulle risorse proprie, definite "virtuali". La Digital Tax da oltre 5 miliardi non dispiace alla premier, ma ha poche chance: la osteggiano Malta, Olanda e soprattutto l'Irlanda, hub delle Big Tech Usa.



Ucraina e Libia



Sul tavolo anche il prestito da 45 miliardi a Kiev, i cui interessi saranno pagati dal 2028, quindi nel nuovo bilancio. Berlino ha legato politicamente i due dossier, rischiando di irrigidire le posizioni: la maggioranza dei leader è irritata con chi vuole sfilarsi in parte o del tutto, cioè Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria e Bulgaria. A margine potrebbe emergere l'attacco ucraino in Libia, su cui Italia e Paesi nordici sono distanti. Il clou è atteso nel pomeriggio, negli incontri informali tra leader riservati da Costa, prima delle sue conclusioni.

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